Ein Mann randaliert auf einer Straße und bedroht Menschen. Wenig später wird er auf dem Dach eines Hauses gesichtet – mit einem Messer. Die Polizei rückt mit Spezialkräften aus.

red/dpa/lsw 08.08.2024 - 12:19 Uhr

Die Polizei hat in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) am Donnerstag ein Haus umstellt, auf dem ein Mann mit einem Messer gesichtet worden ist. Man versuche derzeit, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, sagte ein Polizeisprecher. Dies gestalte sich jedoch aufgrund des vermuteten psychischen Ausnahmezustands des Mannes schwierig.