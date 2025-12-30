Ein 28-Jähriger bringt am Montagabend einen Regionalzug in Aufruhr. In Backnang eskaliert die Situation – die Polizei greift ein. Nun ermittelt die Bundespolizei.
30.12.2025 - 11:23 Uhr
Was als gewöhnliche Regionalbahnfahrt begann, wurde am Montagabend für mehrere Fahrgäste zur nervenaufreibenden Begegnung mit einem Mann, der augenscheinlich die Kontrolle über sich verlor. Im Regionalexpress RE90 auf dem Weg von Stuttgart nach Nürnberg eskalierte die Lage – mit einem abrupten Ende am Bahnhof Backnang.