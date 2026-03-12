In der Backnanger Plattenwaldallee wollen Beamte am Mittwoch einen Rollerfahrer stoppen. Doch der 33-Jährige gibt Gas – und wenig später spitzt sich die Lage dramatisch zu.
12.03.2026 - 08:41 Uhr
Ein Motorroller ohne Kennzeichen, ein kurzer Fluchtversuch und ein handfester Widerstand: In Backnang ist eine Verkehrskontrolle am Mittwochabend aus dem Ruder gelaufen. Gegen 18 Uhr wollten Polizeibeamte in der Plattenwaldallee einen Rollerfahrer anhalten. Der Grund war offensichtlich: An dem Roller fehlten die vorgeschriebenen Kennzeichen.