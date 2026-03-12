In der Backnanger Plattenwaldallee wollen Beamte am Mittwoch einen Rollerfahrer stoppen. Doch der 33-Jährige gibt Gas – und wenig später spitzt sich die Lage dramatisch zu.

Ein Motorroller ohne Kennzeichen, ein kurzer Fluchtversuch und ein handfester Widerstand: In Backnang ist eine Verkehrskontrolle am Mittwochabend aus dem Ruder gelaufen. Gegen 18 Uhr wollten Polizeibeamte in der Plattenwaldallee einen Rollerfahrer anhalten. Der Grund war offensichtlich: An dem Roller fehlten die vorgeschriebenen Kennzeichen.

Doch statt anzuhalten, gab der Fahrer Gas. Der 33-Jährige versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, und bog mit seinem Roller kurzerhand in eine angrenzende Grünanlage ab. Die Polizeistreife verlor ihn zunächst aus den Augen.

Polizei stellt flüchtigen Rollerfahrer in Backnang erneut

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, dauerte es jedoch nicht lange, bis die Beamten den Mann erneut entdeckten. In der Wilhelm-Erlenbusch-Straße trafen sie den Rollerfahrer wieder an.

Auch dort blieb die Lage angespannt. Nach Angaben der Polizei deutete alles darauf hin, dass der Mann erneut versuchen wollte, mit seinem Roller zu fliehen. Die Beamten entschieden sich daher einzugreifen, bevor der 33-Jährige ein weiteres Mal davonfahren konnte.

33-Jähriger wehrt sich heftig gegen Polizeigriff

Die Polizisten zogen den Mann schließlich mit körperlicher Gewalt von seinem Roller. Der 33-Jährige setzte sich dabei zur Wehr. Er versuchte sich aus dem Griff der Beamten zu winden und sich loszureißen.

Doch der Fluchtversuch scheiterte. Die Beamten konnten den Mann festhalten und die Kontrolle schließlich durchsetzen.

Rollerfahrer ohne Führerschein und unter THC-Einfluss

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 33-Jährige gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem stand er laut Polizeipräsidium Aalen unter dem Einfluss von THC, dem berauschenden Wirkstoff der Cannabispflanze.

Für den Mann hat der Abend damit ein juristisches Nachspiel. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet – unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Widerstands gegen Polizeibeamte.