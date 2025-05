Mehrere Streifenwagen und zahlreiche Kinder standen am Freitag vor der Sommerrainschule im Edelweißweg. Kurz vor Unterrichtsbeginn war im Rektorat telefonisch eine Bombendrohung eingegangen, daraufhin hatte die Schulleitung den Notruf gewählt. Im Anschluss wurden die Eltern informiert.

Der Drohanruf ging nach Polizeiangaben gegen 7.42 Uhr im Rektorat der Ganztagsschule ein. Sie wird von 460 Kindern besucht. Umgehend wurde das Gebäude geräumt. Schüler, die im Anschluss am Gebäude eintrafen, durften es logischerweise nicht mehr betreten. „Einige haben geweint, auch unter den Angehörigen, die zur Schule kamen, war eine gewisse Anspannung zu spüren“, sagte ein Cannstatter, der seinen Neffen gegen 8.20 Uhr dort abholte. „Die ganz große Aufregung ist aber ausgeblieben.“

Mit ein Grund: Wie üblich in solchen Fällen wurde der Drohanruf von der Polizei zunächst zwar sehr ernstgenommen. Schnell konnte „die Bedrohungslage aber als nicht realistisch eingestuft werden“, sagte Polizeisprecher Tobias Kutter am Freitagvormittag. Dementsprechend konnte auf einen Großeinsatz wie in der Ameisenbergschule in Stuttgart-Ost im Oktober 2023 verzichtet werden. Wegen einer unklaren Gefahrenlage durchsuchten damals mit Maschinenpistolen, Helmen und Schutzwesten ausgerüstete Einsatzkräfte das Gebäude, konnten aber auch Entwarnung geben. Weshalb in der Sommerrainschule auf diese Maßnahme verzichtet werden konnte, verriet Kutter nicht und verweist auf die laufenden Ermittlungen. Weitere Details zum Anrufer gibt er nicht preis. „Es bestand keine Gefahr für die Schüler.“ Und dennoch hat sich die Schulleitung nach Angaben des Polizeisprechers dazu entschieden, den Unterricht am Freitag nicht mehr fortzusetzen.