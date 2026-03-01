Zunächst lief alles nach Plan: Ein Einbrecher steigt in eine Bondorfer Bäckerei ein und stiehlt Geld aus einem Tresor. Auf der Flucht wird er allerdings beobachtet.

Rebecca Baumann 01.03.2026 - 09:52 Uhr

Ein unbekannter Einbrecher hatte es am frühen Sonntagmorgen auf eine Bäckerei in der Hindenburgstraße in Bondorf abgesehen. Wie die Polizei berichtet, brach der Täter im Gebäude einen Tresor auf und stahl daraus einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Wie genau er in das Gebäude gelangte, wird derzeit noch ermittelt.