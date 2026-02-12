Ein aggressiver 24-Jähriger sorgte in Winnenden für einen Polizeieinsatz. Er belästigte eine Frau und wehrte sich massiv gegen die Beamten. Welche Strafen ihm nun bevorstehen.

Sascha Sauer 12.02.2026 - 16:42 Uhr

Ein aggressiver 24-Jähriger hat am Mittwochabend in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Der Mann soll zunächst eine Frau in der Bahnhofstraße belästigt und anschließend die eingesetzten Beamten angegriffen haben.Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 22.15 Uhr. Als die Beamten vor Ort die Personalien des Mannes feststellen wollten, eskalierte die Situation.