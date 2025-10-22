Es sollte eigentlich nur eine Übung sein, doch ein Bundeswehrsoldat wurde verletzt. Was bisher über den Großeinsatz in Erding bekannt ist.

dpa 22.10.2025 - 21:16 Uhr

Erding - Bei einer Übung im oberbayerischen Erding ist ein Feldjäger nach Angaben der Bundeswehr angeschossen worden. Der Mann sei mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Übung war den Angaben zufolge vorher angemeldet. Weitere Details - unter anderem, von wem der Soldat angeschossen wurde - wurden zunächst nicht mitgeteilt.