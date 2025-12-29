Vermutlich stand der Verursacher laut Polizei unter Drogeneinfluss: In der Fellbacher Kleinfeldstraße wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei geparkte Autos beschädigt.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Zwei Autos wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Fellbacher Kleinfeldstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 25-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 20.55 Uhr am Freitagabend in der Kleinfeldstraße mehrere Unfälle verursacht. Er streifte zwei geparkte Fahrzeuge und verursachte einen Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro.

 

Der Unfallverursacher muss laut Polizei mit einer Anzeige rechnen

Nach Angaben der Polizei konnten im Rahmen der Unfallaufnahme durch einen Vortest Anhaltspunkte gewonnen werden, dass der 25-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Er musste daher zur Blutentnahme ins Krankenhaus und muss nun mit einer Anzeige rechnen.