Vermutlich stand der Verursacher laut Polizei unter Drogeneinfluss: In der Fellbacher Kleinfeldstraße wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag zwei geparkte Autos beschädigt.

Eva Schäfer 29.12.2025 - 12:25 Uhr

Zwei Autos wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Fellbacher Kleinfeldstraße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 25-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 20.55 Uhr am Freitagabend in der Kleinfeldstraße mehrere Unfälle verursacht. Er streifte zwei geparkte Fahrzeuge und verursachte einen Gesamtschaden von etwa 11.500 Euro.