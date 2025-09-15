Ein vermeintlicher Einbrecher stellt sich als vergesslicher Wohnungseigentümer heraus – das gibt es immer wieder. Warum die Polizei darum bittet, trotzdem bei jedem Verdacht anzurufen.
15.09.2025 - 18:00 Uhr
Die Nacht vom vergangenen Samstag auf den Sonntag muss eine abenteuerliche für einige Leute gewesen sein: In Leinfelden sah ein vorbeifahrender Autofahrer an der Gladiolenstraße, dass eine Haustür offenstand, und er hörte splitterndes Glas. Da er dachte, es werde eingebrochen, alarmierte er die Polizei.