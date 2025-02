Am Samstagvormittag ist eine junge Frau vor einem Einkaufsmarkt in Malmsheim ausgerastet und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden.

Manuel Schust 10.02.2025 - 13:30 Uhr

Einen nicht alltäglichen Einsatz haben Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen in Renningen-Malmsheim am Waldhornplatz erlebt. Da eine 27-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt randaliert, mit Lebensmitteln um sich geworfen und Mitarbeitende bespuckt hatte, wurde von diesen umgehend die Polizei verständigt.