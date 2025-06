Die Polizei hat nach einer Verfolgungsfahrt und Fahndung mit einem Hubschrauber zwei jugendliche Motorrollerfahrer gestellt. Weshalb war einer von ihnen maskiert?

Jürgen Veit 11.06.2025 - 10:06 Uhr

Die Polizei in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ermittelt in einem dubiosen Vorkommnis, in das zwei 15 und 16 Jahre alte Motorrollerfahrer verstrickt sind. Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr waren einer Streifenwagenbesatzung in der Gmünder Straße in Schorndorf die beiden Zweiradfahrer aufgefallen, die beim Anblick des Polizeiautos mit hoher Geschwindigkeit davonrasten.