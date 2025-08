Ein 19-Jähriger betritt mit zwei noch Unbekannten eine Bar in Stuttgart und bezahlt mit einem gefälschten Hundert-Euro-Schein – einer Mitarbeiterin fällt der Schwindel auf.

Julia Hawener 04.08.2025 - 14:38 Uhr

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Sonntag einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen, der in einer Bar an der Katharinenstraße in Stuttgart mit Falschgeld bezahlt haben soll. Da seine zwei Komplizen unerkannt flüchten konnten, sucht die Polizei Zeugen.