Am Montag finden in der Stuttgarter Innenstadt mehrere Demonstrationen statt. Eine Person wird wegen Vermummung festgenommen. Was bisher bekannt ist.

Gülay Alparslan 07.10.2024 - 20:14 Uhr

Bei einer Demonstration in Stuttgart-Mitte ist am Montag eine vermummte Person festgenommen worden. Das teilt die Polizei in einer aktuellen Meldung mit. Nach Angaben der Polizei waren Beamte bei mehreren Versammlungen in der Innenstadt im Einsatz. Im Mittelpunkt der Maßnahmen stand eine pro-palästinensische Versammlung im Bereich des Schlossplatzes.