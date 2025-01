Am Abend bestätigt die Polizei, dass bei einem Zwischenfall in Möhringen eine Schusswaffe im Spiel war. Was ist bislang bekannt?

Christine Bilger 28.01.2025 - 22:03 Uhr

Ein Schock zum Feierabend am Dienstag in Möhringen: Gegen 18 Uhr hören Anwohnende an der Leinenwebertraße einen lauten Knall, ein schwer verletzter Mann wird gefunden. Wenige Stunden später bestätigt die Polizei: Der Knall war tatsächlich ein Schuss, der Mann wurde niedergeschossen. Über das Opfer ist bislang nur bekannt, dass er 27 Jahre alt ist. Er kam mit schweren Verletzungen im Bauchraum in ein Krankenhaus.