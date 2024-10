Ein 34 Jahre alter Mann soll in der Ran-Tankstelle in der Hedelfinger Straße versucht haben, mehrere Getränkekisten zu stehlen. Um sie abtransportieren zu können, brachte er offenbar kurzerhand einen Einkaufswagen mit. Er ist wohl Wiederholungstäter.

Sebastian Steegmüller 08.10.2024 - 16:40 Uhr

So dreist muss man erst einmal sein: Ein 34 Jahre alter Mann soll in der Ran-Tankstelle in der Hedelfinger Straße in Wangen zunächst E-Shishas gestohlen haben. Nach Verlassen des Verkaufsraums hat er dann offenbar Getränkekisten, die im Eingangsbereich gelagert werden, in einen mitgebrachten Einkaufswagen gepackt. Im Anschluss wollte er das Grundstück verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.