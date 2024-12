Erneut Aufregung wegen Koffer in Köln – Entwarnung am Abend

Erneut stellt jemand in der Domstadt einen Koffer ab – diesmal in einem Supermarkt. Die Polizei rückt aus, gibt aber bereits wenig später Entwarnung.

red/dpa 18.12.2024 - 20:10 Uhr

Wegen eines herrenlosen Koffers im Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes hat es am Abend in Köln erneut einen Polizeieinsatz und Absperrungen gegeben. Die Beamten forderten einen Entschärfer an und röntgten den Koffer, wie ein Sprecher am Einsatzort mitteilte. Kurze Zeit später gab es dann Entwarnung: In dem Koffer hätten sich nur persönliche Gegenstände und Hausrat befunden, hieß es.