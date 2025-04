Polizeieinsatz in Waiblingen

Die Polizei hat zwei 34 und 45 Jahre alte Männer festgenommen, die in der Nacht zum Dienstag in Waiblingen-Beinstein einen Snackautomaten aufgebrochen haben sollen. Die Männer wurden nach einem dramatischen Fahndungsverlauf dingfest gemacht.

Jürgen Veit 02.04.2025 - 15:38 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht zum Dienstag zwei Tatverdächtige festgenommen, die einen Snackautomaten in der Sandwiesenstraße in Waiblingen-Beinstein aufgebrochen haben sollen.