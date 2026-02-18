Ein 27-Jähriger sorgt in Wernau für Aufregung: Mit Messern bewaffnet randaliert er in einem Geschäft und einer Pizzeria. Er wird in eine Klinik eingewiesen.

Melanie Csernak 18.02.2026 - 12:58 Uhr

Ein 27-jähriger Randalierer ist am Dienstagabend in die psychiatrische Abteilung einer Klinik eingewiesen worden. Der Mann hatte laut Polizei zuvor gegen 18.20 Uhr in einem Geschäft in der Kirchheimer Straße in Wernau randaliert. Dabei habe er Einrichtungsgegenstände und einen Blumenkübel zerstört. Da sich der Randalierer nicht beruhigen lassen habe, verließen eine Angestellte und ihre Kunden das Geschäft und verständigten die Polizei.