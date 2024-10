In Winnenden ist am Dienstagvormittag nach einem Mann mit Pistole gefahndet worden. Die Suche verlief auch dank Zeugenhinweisen erfolgreich.

Annette Clauß 08.10.2024 - 15:17 Uhr

Ein Mann mit Waffe hat am Dienstagvormittag einen Einsatz der Polizei in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ausgelöst. Gegen 11.30 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass in der Alfred-Kärcher-Straße ein Mann gesehen worden war, der eine Pistole in der Hand halte. Die daraufhin eingeleitete Fahndung war auch aufgrund mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung schnell erfolgreich: Kurze Zeit später wurde ein 31-jähriger Mann aus Winnenden festgenommen. Bei dem stark alkoholisierten Festgenommenen fanden die Polizeibeamten eine Schreckschusswaffe in seiner Jackentasche. Der Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.