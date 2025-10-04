Nach einem gemeldeten Einbruch suchte die Polizei in Winnenden mit Hubschrauber und Streifenwagen – doch von den Tätern fehlt jede Spur.

Es ist kurz vor Mitternacht, als über der Daimlerstraße in Winnenden plötzlich Rotoren knattern. Ein Polizeihubschrauber zieht Kreise über einem Firmengelände, unterstützt von mehreren Streifenwagen am Boden. Grund für den nächtlichen Großeinsatz: ein gemeldeter Einbruch. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ging der Hinweis am Donnerstag gegen 23 Uhr ein.

Polizei sperrt Bahnstrecke für nächtliche Einbrecherjagd Die Beamten vermuteten, dass sich noch mehrere Täter auf dem Gelände oder in unmittelbarer Nähe aufhielten. Um keine Zeit zu verlieren, wurde die Fahndung sofort ausgeweitet – mit Flutlicht aus der Luft und unterbrochenem Zugverkehr. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt, um mögliche Fluchtwege abzusichern.

Doch trotz des koordinierten Einsatzes: Die mutmaßlichen Einbrecher blieben unauffindbar. Weder Hubschrauber noch Streifen fanden eine heiße Spur. Die Fahndung läuft weiter, die Ermittlungen zum Tathergang wurden aufgenommen.

Wer Hinweise zum Geschehen in der Daimlerstraße geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden zu melden.