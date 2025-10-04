Nach einem gemeldeten Einbruch suchte die Polizei in Winnenden mit Hubschrauber und Streifenwagen – doch von den Tätern fehlt jede Spur.
04.10.2025 - 14:27 Uhr
Es ist kurz vor Mitternacht, als über der Daimlerstraße in Winnenden plötzlich Rotoren knattern. Ein Polizeihubschrauber zieht Kreise über einem Firmengelände, unterstützt von mehreren Streifenwagen am Boden. Grund für den nächtlichen Großeinsatz: ein gemeldeter Einbruch. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ging der Hinweis am Donnerstag gegen 23 Uhr ein.