Ein Mann verschanzt sich am Montagnachmittag in Kirchberg an der Murr in seiner Wohnung und droht mit Gewalt gegen sich und andere. Die Polizei muss eingreifen.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Ein 38-jähriger Mann hat am Montag gegen 17.30 Uhr in einer Wohnung in der August-Lämmle-Straße in Kirchberg an der Murr (Rems-Murr-Kreis) mit einer Gewalttat gedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte sich in den Räumen verschanzt und angekündigt, sich selbst und anderen etwas anzutun.

 

Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 38-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Einsatzkräfte konnten ihn schließlich davon überzeugen, die Wohnung zu verlassen und sich widerstandslos zu stellen.

Der Mann wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.