Ein Mann verschanzt sich am Montagnachmittag in Kirchberg an der Murr in seiner Wohnung und droht mit Gewalt gegen sich und andere. Die Polizei muss eingreifen.

Chris Lederer 10.02.2026 - 08:56 Uhr

Ein 38-jähriger Mann hat am Montag gegen 17.30 Uhr in einer Wohnung in der August-Lämmle-Straße in Kirchberg an der Murr (Rems-Murr-Kreis) mit einer Gewalttat gedroht und damit einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann hatte sich in den Räumen verschanzt und angekündigt, sich selbst und anderen etwas anzutun.