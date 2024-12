Drei Personen nach Einbruch in Backnanger Firma festgenommen

In Backnang brechen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drei Personen in ein Firmengebäude ein. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber nach den Tätern – und nimmt drei Personen fest.

Philip Kearney 11.12.2024 - 07:41 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch hat es in Backnang (Rems-Murr-Kreis) einen Einbruch gegeben, der drei Festnahmen zur Folge hatte. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich gegen 2.10 Uhr drei Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Johann-Philipp-Reiss-Straße. Dabei lösten sie demnach den Alarm aus und flüchteten zu Fuß.