Zwei Kinder ziehen von zu Hause los, die Eltern melden sie als vermisst. Die Polizei schickt Streifenwagen, Suchhunde und einem Hubschrauber los – und trifft sie mitten in der Nacht an.

Sebastian Winter 06.12.2025 - 12:37 Uhr

Zwei als vermisst gemeldete Kinder haben in der Nacht auf Samstag das Polizeirevier Esslingen beschäftigt. Nachdem die beiden elf und sieben Jahre alten Kinder ihr Zuhause ohne Absprache verlassen und Angehörige bereits längere Zeit gesucht hatten, verständigten diese gegen 20.15 Uhr die Polizei.