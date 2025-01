Stuttgart-Süd Zeuge stellt mutmaßlichen Graffiti-Sprayer – Festnahme

Mehrere Graffitis, unter anderem an Rollläden und an einen Anhänger, soll ein 26-Jähriger am Freitag in zwei Straßen im Stuttgarter Süden gesprüht haben. Mithilfe eines Zeugen konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen.