Polizeikontrolle Am Steuer gesessen und „stark verwaschen gesprochen“
Die Polizei prüft nachts einen Autofahrer in der Fellbacher Bruckstraße – das hat Folgen für den 40-Jährigen.
Die Polizei prüft nachts einen Autofahrer in der Fellbacher Bruckstraße – das hat Folgen für den 40-Jährigen.
Ein 40-jähriger Fahrer eines Fords war am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr in der Bruckstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unterwegs. Dort wurde er von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen und dabei auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft.