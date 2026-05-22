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  6. Am Steuer gesessen und „stark verwaschen gesprochen“

Polizeikontrolle Am Steuer gesessen und „stark verwaschen gesprochen“

Polizeikontrolle: Am Steuer gesessen und „stark verwaschen gesprochen“
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Ein Autofahrer wird von der Polizei nachts kontrolliert – und war mit zu viel Alkohol im Blut unterwegs (Symbolbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die Polizei prüft nachts einen Autofahrer in der Fellbacher Bruckstraße – das hat Folgen für den 40-Jährigen.

Rems-Murr: Eva Schäfer (esc)

Ein 40-jähriger Fahrer eines Fords war am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr in der Bruckstraße in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) unterwegs. Dort wurde er von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen und dabei auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft.

 

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, kam den Polizisten schnell ein Verdacht. Denn bei dem Mann, der am Steuer saß, sei den Beamten eine „stark verwaschene Aussprache“ aufgefallen.

Der Mann muss laut Polizei mit einer Anzeige rechnen

Der Atemalkoholtest lieferte schließlich ein eindeutiges Ergebnis. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille.

Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem musste er sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Ferner muss der Mann nach Angaben der Polizei mit einer Anzeige rechnen.

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