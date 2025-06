Die Polizei stoppt am Montag ein Auto in Degerloch. Bei der Kontrolle der Mitfahrenden entdeckt sie etwas Überraschendes.

Christine Bilger 17.06.2025 - 14:31 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle hat eine Streife am Montag den richtigen Riecher gehabt: Sie stoppte an der Oberen Weinsteige in Degerloch ein Auto, in dem ein Mann saß, der offenbar etwas zu verbergen hatte.