Polizeipferde Stuttgart: Warum muss Toni jetzt Flori heißen?

Taufpate Strobl mit Anton Saile, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Einsatz, und Gudrun Marquardt-Brey, Leiterin der Polizeireiterstaffel Stuttgart bei der Taufe. Pferd Flori steht ganz links. Foto: Innenministerium

Der Innenminister Thomas Strobl hat seit Donnerstag ein neues „Patenkind“: Bei der Reiterstaffel wurde ein Pferd getauft. Das hatte acht Jahre lang einen anderen Namen.

Lokales: Christine Bilger (ceb)

Acht Jahre lang hat das Pferd jetzt Toni geheißen, von Geburt an. Als Toni hat er auch seine Ausbildung zum Polizeipferd absolviert. Seit Donnerstag heißt er nun Flori, feierlich getauft. Zwar nicht von einem Pfarrer, dafür vom Innenminister Thomas Strobl (CDU). Der ist nun auch Taufpate des Pferdes.

 

Flori kam als Toni im Jahr 2017 auf die Welt

Toni beziehungsweise Flori ist Jahrgang 2017. Deswegen musste sein Name mit einem F beginnen – am Anfangsbuchstaben erkennen die Beamtinnen und Beamten der Polizeireiterstaffel Stuttgart das Alter des Pferdes. Das ist historisch so gewachsen: Schon immer konnte man bei den Polizeipferden das Alter und damit auch die Erfahrung des Tieres in Einsätzen am Anfangsbuchstaben ablesen. Da das auch heute noch von Bedeutung ist, haben die Pferde weiterhin Namen nach dieser Logik.

Der Innenminister betonte bei der Taufe die Bedeutung der Reiterstaffeln für die Arbeit der Polizei im Land. Baden-Württemberg hat zwei, eine in Ostfildern-Kemnat – man spricht aber dennoch immer von der Stuttgarter Reiterstaffel –, die andere ist in Mannheim. Organisatorisch gehören beide nicht zu den regionalen Polizeipräsidien, sondern zum Präsidium Einsatz, das in Göppingen sitzt und die Spezialkräfte und Spezialeinheiten der Polizei in Baden-Württemberg bündelt. „Unsere Polizeipferde sind für die professionelle Einsatzbewältigung der Polizei Baden-Württemberg, insbesondere bei Großveranstaltungen und Versammlungslagen, unverzichtbar. Ihre besonderen Eigenschaften – etwa die hohe Mobilität und Flexibilität, die gute Übersicht durch die erhöhte Sitzposition oder auch die verstärkte Durchsetzungsfähigkeit kommen gerade bei Versammlungen besonders gut zur Geltung“, sagte Strobl bei der Taufe. Deshalb sei er froh, dass Baden-Württemberg zwei „überaus leistungsfähige Polizeireiterstaffeln“ habe.

Streifendienst in der Stuttgarter City Foto: Lichtgut/Max Kovalenko (Archiv)

Die Stuttgarter Reiterstaffel ist dabei etwas größer als die Mannheimer: Im Stall bei Kemnat stehen aktuell 20 Pferde im Alter von 3 bis 18 Jahren. In Mannheim sind es zwölf. Im vergangenen Jahr hat die Stuttgarter Staffel 326 Einsätze absolviert, mit 11 800 Einsatzstunden. In diesem Jahr sei man etwa auf dem Vorjahresniveau – so der Stand Anfang Juni. Die Reiter und ihre Pferde werden vor allem bei besonderen Einsatzlagen gebraucht. Klassische Beispiele hierfür sind Fußballspiele mit rivalisierenden Fangruppen oder Demonstrationen mit verfeindeten Lagern. Sie werden aber auch ganz klassisch im Präsenzstreifendienst eingesetzt.

Einsatz bei einem Fußballspiel Foto: dpa (Archiv)

Die Polizei setzt aus mehreren Gründen auf Pferde. Der eine überrascht vielleicht: Die Tiere gelten als Sympathieträger. Das könne in angespannten Situationen zur Entspannung der Lage beitragen. Außerdem kann aufgrund des Respekts vor den großen Tieren eine angreifende Gruppe leicht zurückgedrängt werden. Nicht zuletzt haben die Polizistinnen und Polizisten vom Sattel aus auch einen guten Überblick. In Stuttgart sieht man sie regelmäßig im Schlossgarten, aber auch auf der Königstraße auf Streife.

Im Tal bei Kemnat ist die Pferdestaffel seit 1993 zuhause. Die Anlage ist der ehemalige Pferdehof der Brauerei Dinkelacker. Das Land kaufte das Anwesen vor 32 Jahren für diesen Zweck.

Reiterstaffel

Standorte
Die Polizei hat in Baden-Württemberg zwei Reiterstaffel. Die Stuttgarter Staffel wird zwar so genannt, sitzt aber außerhalb der Landeshauptstadt im benachbarten Landkreis Esslingen, bei Ostfildern-Kemnat. Die Pferde sind im ehemaligen Pferdehof der Brauerei Dinkelacker untergebracht, den das Land 1993 erwarb.

Einsatz
Klassisch sind die Pferde mit den Beamtinnen und Beamten im Sattel bei Fußballspielen und großen Demos im Einsatz, aber auch im normalen Streifendienst. Im vergangenen Jahr kam die Stuttgarter Reiterstaffel auf 326 Einsätze mit 11800 Einsatzstunden.

