Polizeipferde Stuttgart Warum muss Toni jetzt Flori heißen?
Der Innenminister Thomas Strobl hat seit Donnerstag ein neues „Patenkind“: Bei der Reiterstaffel wurde ein Pferd getauft. Das hatte acht Jahre lang einen anderen Namen.
Acht Jahre lang hat das Pferd jetzt Toni geheißen, von Geburt an. Als Toni hat er auch seine Ausbildung zum Polizeipferd absolviert. Seit Donnerstag heißt er nun Flori, feierlich getauft. Zwar nicht von einem Pfarrer, dafür vom Innenminister Thomas Strobl (CDU). Der ist nun auch Taufpate des Pferdes.