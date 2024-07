„Der gesellschaftliche Wandel spiegelt sich in der Polizei wider“

Polizeipräsident in Stuttgarter CSD-Jury

Am 27. Juli zieht die diesjährige CSD-Parade durch Stuttgart. Bewertet wird der Auftritt der Formationen unter anderem von Stuttgarts Polizeipräsident Markus Eisenbraun. Was denkt er über Vielfalt?

Jürgen Bock 22.07.2024 - 16:00 Uhr

Der Stuttgarter Polizeipräsident Markus Eisenbraun sitzt in der Jury, die beim Christopher Street Day am 27. Juli die Formationen bewertet. Er spricht über Vielfalt in der Gesellschaft und bei der Polizei.