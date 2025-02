Drei ähnliche Fälle – mit Alkohol und ohne Führerschein am Steuer

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm sind in den Kreisen Heidenheim, Biberach und Göppingen jeweils Autofahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein aufgefallen. Einer der Männer versuchte zu flüchten.

Robert Korell 08.02.2025 - 14:12 Uhr

In mehrere Orten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm haben Polizisten in der Nacht von Freitag auf Samstag betrunkene Autofahrer ohne Führerschein aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden die Männer im Alter zwischen 22 und 40 Jahren in den Kreisen Heidenheim, Biberach und Göppingen kontrolliert.