Bei „Tu es!“ bekommt es das Rostocker Kripoteam um Melly Böwe und Katrin König mit verzweifelten jungen Menschen zu tun. Und mit einem Lehrer, der durchdreht.

Rostock und sein Kripo-Team by night. Der eine hat gekauften Sex. Die andere sitzt allein im Auto und wird von ihrer Tochter am Handy abgewiesen, sie will keinen Kontakt. Ein anderer Kollege, es ist Thiesler (Josef Heynert), wird gerufen, weil eine 19-Jährige mit der geladenen Waffe ihres Vaters abgehauen ist. Thiesler findet sie, kann ihren Suizid aber nicht verhindern. „Was für ’ne scheiß kaputte Welt, wo sich Kinder erschießen“, wird er später sagen. Wenigstens bei Katrin König gibt es ein wenig Licht..

Die Handlung des heutigen Polizeiruf Die Welt ist so was von kaputt – das ist das Leitmotiv von „Tu es!“, und schon in seinem Prolog, in dem der Autor Florian Oeller zu einem Sinatra-Song seine Erzählspuren auslegt, setzt Regisseur Max Gleschinski es mit dunkel dräuenden Bildern atmosphärisch in Szene. Und „Tu es!“ bleibt düster. Ein junger, psychisch kranker Mann tötet auf offener Straße eine ihm unbekannte Frau mit Messerstichen, schneidet sich selbst danach die Kehle durch. Zuvor hat er eine SMS erhalten, zwei Worte nur: „Tu es!“

In „Tu es!“ hat ein Lehrer eine Mission

Sie stammen von einem jungen Lehrer, Felix Lange (Sebastian Jakob Doppelbauer), wie die Ermittlerinnen Böwe (Lina Beckmann) und König (Anneke Kim Sarnau) schnell herausfinden. Der Lehrer war in einem Internetforum unterwegs, in dem verzweifelte junge Menschen auf der Suche nach Zuversicht sind. Und: Lange hatte dort auch Kontakt zu jener Lara, die Thiesler nicht retten konnte. Hat er beide junge Menschen in den Selbstmord getrieben? Lange streitet das ab. Seine Mission ist eine andere: Er will die Welt besser machen, heilen. Eine Herkulesaufgabe, ja, und an dieser verhebt sich dieser Mega-Gutmensch ganz gewaltig.

Stehen sich bei: Melly Böwe (Lina Beckmann, li.) und Katrin König (Anneke Kim Sarnau) Foto: NDR/Boris Laewen

Dramatisch und komplex ist dieser Fall. Dazu spinnen Autor und Regisseur auch noch die horizontale Erzählung der Rostocker fort, insbesondere die Vergangenheit Melly Böwes, wobei Kripochef Henning Röder (Uwe Preuss) eine entscheidende Rolle zukommt. Dabei werfen sie mehr Fragen auf, als sie beantworten. Die Überforderung, an der die Welt hier krankt, greift auf die Zuschauer über.

