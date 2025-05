Was, wenn der Vater ein Verbrecher ist? In „Böse geboren“ aus Rostock geht es darum, wie Eltern ihre Kinder prägen.

Schonzeit gibt es keine in diesem „Polizeiruf 110“, weder für das Wild im Wald noch für Mütter, Väter und ihre Kinder.

Die Handlung des heutigen Polizeiruf 110

Dass es um Abgründe in dysfunktionalen Familien geht, offenbart die von Alexander Dierbach atmosphärisch in Szene gesetzte Episode „Böse geboren“ aus Rostock mit den Ermittlerinnen Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) erst nach und nach. Das Mordopfer ist eine Tierschutzaktivistin, die per Kopfschuss auf einer Waldlichtung getötet wurde, ihre Begleiterin überlebt schwer verletzt. Zuvor hatten beide ein gewildertes Reh entdeckt. Der Verdacht fällt auf Milan, der in der Nähe isoliert mit seiner Mutter Eva Greuner lebt.

Hat er das Verbrecher-Gen in sich?

Milan (Eloi Christ) ist ein Einzelgänger, zurückgezogen in sein düsteres Inneres. Was ihn dorthin treibt, ist das Vorurteil und Misstrauen, das auf ihm lastet: Er ist das Ergebnis einer Vergewaltigung, sein Vater war ein mehrfacher Frauenmörder. Selbst seine Mutter, die ihren Sohn liebt, scheint daran zu glauben, dass das Gewalttätige des Vaters in Milan weiterlebt; Jördis Triebel trägt diese Zerrissenheit subtil nach außen. Den Ermittlerinnen ist aber auch die Revierförsterin und deren jagdlustige Familie suspekt, die aus dem Kampf zwischen Wilderern und Tierschützern lädiert hervorgegangen ist.

Es gehört zur DNA der Rostocker, das Private der Ermittler in die Plots hinein zu weben, auch „Böse geboren“ schert da nicht aus (Drehbuch: Catharina Junk, Elke Schuch). Ausgerechnet jetzt will Böwes Tochter Rose (Emilie Neumeister) wissen, wer ihr Vater ist – und ihre Mutter verweigert ihr diese Auskunft. Zu Bukows Zeiten kamen toughe Krimis aus dem Nordosten, ein Alleinstellungsmerkmal der Rostocker. Dieses ist durch die Verlagerung hin zu psychosozialen Dramen verloren gegangen. Bedauerlich? Geschmackssache.

Polizeiruf 110: Böse geboren. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Der Trailer zu „Böse geboren“

Die Schauspieler des heutigen Polizeiruf 110

Katrin König (Anneke Kim Sarnau)

Melly Böwe (Lina Beckmann)

Henning Röder (Uwe Preuss)

Anton Pöschel (Andreas Guenther)

Volker Thiesler (Josef Heynert)

Rose Böwe (Emilie Neumeister)

Eva Greuner (Jördis Triebel)

Milan Greuner (Eloi Christ)

Julia Cobalt (Annika Kuhl)

Tobias Cobalt (Nicki von Tempelhoff)

Paul Cobalt (Jonathan Lade)

Der Polizeiruf 110 in der Mediathek

In der ARD-Mediathek sind alle Polizeiruf-Folgen sechs Monate lang als Stream verfügbar. Aus Jugendschutzgründen kann der Polizeiruf 110 nur zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gestreamt werden.

Gleichzeitig zur TV-Ausstrahlung zeigt das Erste den aktuellen Polizeiruf 110 auch als Livestream: Hier geht es zur ARD-Mediathek

TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD