Der „Polizeiruf“ aus Magdeburg zum Internationalen Frauentag bezieht klare Haltung zum Thema Abtreibung. Aber ist er auch spannend?
07.03.2026 - 10:00 Uhr
Der Titel dieses „Polizeiruf“-Krimis aus Magdeburg – „Your Body, my Choice“ – ist eine bewusste Verfälschung: Als mehrere obenrum nur mit BH bekleidete Frauen eine Versammlung stürmen, skandieren sie „My Body, my Choice“. Die Parole haben sie in Anlehnung an die einst in der Ukraine gegründete feministische Gruppierung Femen auch auf ihre Oberkörper geschrieben: mein Körper, meine Wahl.