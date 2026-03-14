Der „Polizeiruf“-Fall „Ablass“ aus München ist ein grausiges und intensives Spiel um Gerechtigkeit – und mit dem Anspruchsdenken des Zuschauers.

Das Popcorn kann im Schrank bleiben. Futter gibt es nur fürs Hirn. Und allzu gemütlich braucht man sich auch nicht aufs Sofa fläzen, denn behaglich wird das alles nicht: Puff! – schon bald knallen zwei unschöne Körper ins Bild. Ein schwer verletzter Radfahrer in Groß- und eine jahrealte Wasserleiche in Nahaufnahme. Ob und wie diese beiden Grausigkeiten zusammenhängen, bleibt ein langes Fischen im Trüben für die Münchner Kommissare Cris Blohm (Johanna Wokalek) und Dennis Eden (Stephan Zinner) im Fall „Ablass“ – und ein nicht enden wollendes Unwohlsein nimmt seinen Lauf.

Die Handlung des neuen „Polizeiruf 110“ Die sensible Blohm spürt’s im Bauch. Dieses Bauchgefühl, das ihrem unbeeindruckten Kollegen nur „Schnitzel!“ zuraunt, sagt ihr, dass in diesen beiden Fällen so gar nichts stimmt. Denn der Fall mit der Wasserleiche liegt zwar längst bei den Akten, weil ein Flüchtling aus Burkina Faso den Mord damals rasch gestanden hat. Aber: Er habe die Leiche zerstückelt und in Abfalleimern entsorgt, heißt es in den Papieren. Auch der Porschefahrer, der den Fahrradfahrer umgemäht und einfach so lange hat liegen lassen bis es zum Überleben zu spät war, ist sofort geständig. Aber wer saß denn wirklich am Steuer?

Hier geht’s zum Trailer zum „Polizeiruf: Ablass“

Blohm verzweifelt über diese zwei falschen Geständnisse, raucht und lächelt sich mit aller Kraft und dem aufrechten Streben nach Rechtlichkeit gegen alle Widrigkeiten (Kollege Eden samt Staatsanwältin) durch diesen in Wasserleichen-Grün getauchten deprimierenden Fall, der kein klassischer Whodunit-Krimi, sondern ein Denkstück über Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit – das sei schlicht ein „Gefühl, Konstrukt, eine Idee“ sagt Blohms schlimmster Gegner, ein Monster von einem Anwalt, August Schellenberg, teuflisch gespielt von Tobias Moretti, der das Recht der Stärkeren vertritt. Das Unwohlsein beim Zuschauen ist längst in Ohnmacht umschlagen. Aber am Ende wird die Gerechtigkeit schon siegen, oder nicht?

Polizeiruf 110: Ablass. Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Die Schauspieler des heutigen Tatorts

Cris Blohm (Johanna Wokalek)

Dennis Eden (Stephan Zinner)

Léon Kamara (Yoli Fuller)

August Schellenberg (Tobias Moretti)

Victor Reisinger (Shenja Lacher)

Emilia Lorenz (Sophie Rogall)

Helene Assauer (Victoria Mayer)

Kim Assauer (Josefine Keller)

Mona Reisinger (Liliane Amuat)

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TV-Ausstrahlung: Sonntag, 20.15 Uhr, ARD