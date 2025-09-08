Horst Krause mit Hund im Beiwagen auf seinem alten Motorrad: Den Schauspieler verbinden viele Zuschauer mit dem Dorfpolizisten im Brandenburger «Polizeiruf». Es war die Rolle seines Lebens.

dpa 08.09.2025 - 10:44 Uhr

Berlin - Der aus der Krimireihe "Polizeiruf 110" bekannte Schauspieler Horst Krause ist tot. Er starb bereits am Freitag im Alter von 83 Jahren in einem Seniorenheim in Teltow bei Berlin, wie seine Familie am Montag dem RBB mitteilte. Er hieß im echten Leben wie seine Fernsehfigur: Horst Krause wurde als kugeliger und brummiger Dorfpolizist Horst Krause bundesweit bekannt. Fernsehzuschauer mochten den Schauspieler, wie er mit seinem Hund als Sozius auf einem alten Motorrad durch Brandenburg fuhr oder durch die warmherzig erzählten Geschichten polterte. Neben dem "Polizeiruf" gab es auch den ARD-Ableger "Polizeihauptmeister Krause". Darin ging es um das Privatleben des Dorfpolizisten, also um "Hotti" und seine Schwestern Elsa und Meta, die einen Gasthof betreiben.