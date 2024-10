In „Wasserwege“, dem neuen Fall aus Swiecko an der deutsch-polnischen Grenze, ermittelt Vincent Ross widerwillig auch auf dem Wasser.

So düster wie der Himmel über Eberswalde an diesem frühen Morgen ist, so düster ist auch der Leichenfund am Ufer des Finowkanals. Sara Osiecka, eine Studentin der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde wird tot in einem Kanu gefunden. Abends zuvor hatte die junge Frau noch an der Geburtstagsfeier ihres unsympathischen Professors Milan Günschow (Robert Kuchenbuch) teilgenommen.