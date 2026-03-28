Das deutsch-polnische Ermittlerteam um Kommissar Vincent Ross aus Świecko muss in der Episode „Goldraub“ einen Juwelenraub in Potsdam klären.
In vielen klassischen Polizeifilmen aus Hollywood oder aus Frankreich lauern die Feinde in den eigenen Reihen. Im deutschen Sonntagskrimi wäre das fast undenkbar. Einige Kommissare mögen ihre Ecken und Kanten haben, aber ihr moralischer Kompass ist unbestechlich; vielleicht haben die Deutschen auch deshalb eine vergleichsweise hohe Meinung von der Polizei. Ein weiteres Merkmal hat dagegen offenbar keinen Einfluss auf das Ansehen: Wer regelmäßig Krimis guckt, hat die Fälle oft längst gelöst, während die Ermittlungsteams noch im Dunkeln tappen. Deshalb ist aus diesem „Polizeiruf“ des RBB, der ausnahmsweise mal wieder wie früher in Potsdam spielt, kriminalistisch gesehen nach fünfzehn Minuten die Luft raus: weil Genre-Fans bereits ahnen, was Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder) vom deutsch-polnischen Kommissariat in Świecko erst sehr viel später rausfinden.