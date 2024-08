Polizeischüsse in einem ruhigen Wohngebiet in Moers: Ein 26-jähriger Mann wird tödlich getroffen. Er war mit zwei großen Messern auf die Beamten losgerannt.

dpa 28.08.2024 - 15:44 Uhr

Moers - Der am Dienstag von tödlichen Polizeischüssen in Moers gestoppte, mit Messern bewaffnete mutmaßliche Angreifer war offenbar erheblich psychisch auffällig. "Es gibt Erkenntnisse dazu, dass der Verstorbene unter einer psychischen Erkrankung gelitten hat", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Moers.