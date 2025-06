Eine 22 Jahre alte Frau aus Stuttgart-Kaltental, die seit 12. Juni als vermisst galt, wurde in am Mittwoch wieder aufgefunden. Die Polizei war mit einem Hubschrauber im Einsatz.

Nach einer umfassenden Suchaktion der Polizei konnte eine als vermisst gemeldete 22-jährige Stuttgarterin in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gefunden werden.

Die 22-Jährige hatte laut Angaben der Polizei am 12. Juni gegen 19 Uhr ihren Wohnsitz in Stuttgart-Kaltental verlassen und war seither nicht mehr auffindbar.

Wie ein Sprecher der Polizei Stuttgart mitteilt, konnte die Frau im Rahmen einer umfassenden Suchaktion, an der ein Hubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel beteiligt waren, am Mittwoch gegen 1.35 Uhr in einem Waldstück zwischen Stuttgart-Rohr und Oberaichen (Kreis Esslingen) aufgegriffen werden.

22-Jährige in Waldstück aufgegriffen

Laut Angaben der Polizei wurde die 22-Jährige daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeisprecher sprach von einer psychischen Erkrankungen. Weitere Hintergründe zum Verschwinden der Frau sind bislang unklar. Die Polizei ermittelt.