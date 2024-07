Polizeiverdacht in Remseck

Der Teenager soll für einen nächtlichen Brand im Stadtteil Hochberg verantwortlich sein. In der Straße hatte es wenige Tage vorher bereits ähnliche Fälle gegeben.

Andreas Hennings 30.07.2024 - 14:56 Uhr

Schwerwiegender Verdacht gegen einen Teenager: Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 14-Jährigen wegen Brandstiftung. Der Jugendliche steht laut Polizeipräsidium Ludwigsburg im Verdacht, in der Nacht zum Montag gegen 3 Uhr einen im Schlehenweg in Hochberg geparkten VW zunächst mit Benzin übergossen und schließlich in Brand gesetzt zu haben. Anschließend soll der Junge geflüchtet sein.