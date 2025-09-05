Ob das tatsächlich ein neues Ferienziel wird, ist fraglich: Die Stuttgarter Polizei wirbt in einem ironischen Online-Clip für Urlaub in der Zelle. Nicht alle finden die Idee originell.
05.09.2025 - 16:02 Uhr
Was darf Satire? Darf sich die Polizei auch selbst auf die Schippe nehmen? Oder ist die Vorstellung des Polizeigewahrsams als Hotelwerbung ein Zeichen mangelnden Respekts gegenüber der Klientel, die dort zwangsweise zubringen muss? Urlaub in der Polizeizelle – ein 19-sekündiger Clip des Polizeipräsidiums Stuttgart sorgt für Diskussionen. Viele nehmen es mit Humor – aber nicht alle.