In Degerloch ist während der Fußball-EM ein Motorradpolizist verunglückt. Nun kommt Bewegung in die Sache: Die Staatsanwaltschaft erhält bald das Ermittlungsergebnis und eine Anzeige gegen die Polizei. Und nicht nur die Behörden ermitteln.

In Degerloch staunt man dieser Tage nicht schlecht. Der Unfall ist mehr als fünf Monate her, und auf einmal steht eine Zeugensuche im örtlichen Mitteilungsblatt – das ist schon erstaunlich. Aber noch nicht der einzige Grund, sich zu wundern. Denn nicht die Polizei sucht hier nach Zeuginnen und Zeugen, die am 24. Juni den tragischen Unfall gesehen haben, bei dem der Motorradpolizist Thomas Hohn ums Leben kam. Sondern eine private Detektei in Ulm. Unter einer Handynummer möge man sich dort melden, wenn man Angaben zum Unfallhergang machen kann. Nach Informationen unserer Zeitung sucht die Detektei Zeugen, welche die Frau entlasten können, die den Unfall verursacht haben soll.