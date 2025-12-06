Deutsche schlagen auf Mallorca nicht selten über die Stränge. Auch Polizisten aus Essen geraten in die Schlagzeilen. Einer von ihnen muss tief in die Tasche greifen, um nicht hinter Gitter zu landen.
06.12.2025 - 00:10 Uhr
Palma - Ein deutscher Polizist aus Essen zahlt einem Taxifahrer auf Mallorca nach einer Prügelattacke 40.000 Euro Entschädigung und entkommt damit einer drohenden Haftstrafe. Die Anwälte hätten sich auf diesen Deal geeinigt, berichtete die "Mallorca Zeitung" (MZ) unter Berufung auf beide Seiten. Der Beamte ist derzeit weiterhin im Dienst in Deutschland tätig.