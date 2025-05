Polizistenmord in Mannheim: Elitepolizisten hätten nicht anders gehandelt

Für den in die Jahre gekommenen Kerl vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht ist die Sache klar: „Die anderen Polizisten sind doch schuld am Tod von Rouven Laur“, sagt er. Rückt Brille und Kappe zurecht. Lächelt, der linke Mundwinkel etwas höher als der rechte, die Lippen locker geschlossen. Seine Hände versenkt er in den Hosentaschen unter dem Bauch. Er lässt seine Behauptung nachklingen. „Die Polizisten standen nur rum, die haben nicht einmal die Waffe gezogen“, sagt er. Vor einem Jahr, als Sulaiman A. am 31. Mai auf dem Mannheimer Marktplatz Aktivisten der selbst ernannten Bürgerbewegung „Pax Europa“ und den Polizeihauptkommissar Rouven Laur mit einem Messer angriff. Sie teilweise schwer verletzte, Laur so schwer, dass er zwei Tage später verstarb.