Polizistenmord Mannheim: Rouven Laurs Vermächtnis

Mit diesem Lächeln hat Rouven Laur Menschen gewonnen: neugierig, eine gehörige Portion Spitzbübigkeit dazu, offen für jeden und alles. Einer, der in erster Linie Mensch war. Das spürten am 31. Mai 2024 auf dem Mannheimer Marktplatz alle, die dem 29 Jahre alten Polizeihauptkommissar als Bereitschaftspolizisten anvertraut waren und mit ihm auf ihren Einsatz warteten. Wenige Minuten später nahm Sulaiman A. Rouven Laur mit einem Jagdmesser das Leben. Es war der erste von vier Terroranschlägen, die Deutschland im Jahr 2024 erschütterten – und es zu einem der blutigsten in seiner Geschichte seit 1945 machte.

Zu lebenslanger Haft verurteilten eine Richterin und vier Richter des Oberlandesgerichtes Stuttgart Sulaiman A., stellten zudem dessen besonders schwere Schuld fest. Sehr unwahrscheinlich, dass der Afghane das Gefängnis in den kommenden 20, 23 Jahren verlassen wird. Richtig also, dass der Generalbundesanwalt die Tat als islamistisch motivierten Terroranschlag vor einem Oberlandesgericht anklagte.

Im Zeugenstand gegen die dunklen Erinnerungen ankämpfen

Einer der in islamistischen Verfahren erfahrensten deutschen Strafsenate hat den Fall verhandelt. Das Richterquintett nahm sich die Zeit, um die Hintergründe der Tat zu ergründen. Es hörte den Kollegen Laurs zu, die mit ansahen, wie ihr Zugführer erstochen wurde. Die Richter hatten ein Ohr für die Frauen und Männern, die in dem Fall ermittelten, die das Leben der Frau und Kinder des Attentäters schützten, als diese bedroht wurden. Die Richter fühlten mit den Schutzfrauen und -männern, die im Gerichtssaal erzählten, weinten und ein wenig gegen die schrecklichen Erinnerungen an diesen blutigen Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz ankämpften. „Sie haben bemerkt, dass es mir manchmal schwer fiel, nicht mit Ihnen zu weinen“, sagte der Vorsitzende Richter Herbert Anderer.

Das zeigt: Wir müssen uns Zeit nehmen für die, die uns schützen. Ihnen mehr zuhören. Sie deutlich mehr wertschätzen als unsere Gesellschaft das gegenwärtig tut.

Akribisch und aufmerksam auf die Tat schauen

Gleichzeitig hallen Anderers Worte zum Prozessbeginn nach: Der Senat werde nach Recht und Gesetz mit Akribie und großer Aufmerksamkeit alle relevanten Erkenntnisse des Falles zusammentragen. Es werde aber keine aktuelle Stunde zu gesellschaftspolitischen Themen geben, so relevant und interessant sie auch sein mögen. Das formulierte der Richter am 13. Februar.

Was Anderer damit meinte, ist: Unsere Gesellschaft lebt zunehmend in Extremen. Wir sprechen immer weniger mit anderen, bilden eine Gesellschaft, die auch deshalb auseinander driftet, weil es oft nur darum geht, Botschaften zu platzieren, recht zu haben. Gleichgültig, ob das Argument nachvollziehbar ist, wie begründet das Anliegen überhaupt ist.

Leitplanken sind der starke Rechtsstaat sowie unabhängige Richter

Die Leitplanken für Urteile sind ein starker Rechtsstaat mit unabhängigen Richtern. Dafür stand der Schutzmann Rouven Laur, dafür stehen die meisten Polizisten in Deutschland. Laur lernte Arabisch, um sich besser mit Migranten in Mannheim unterhalten zu können. Er steckte Obdachlosen Münzen zu. Der Polizeihauptkommissar Rouven Laur, beschrieb ihn Anderer, war einer, „der das Grundgesetz mit auf die Straße nahm. Einer, für den das Grundgesetz nicht mit Artikel 5, der Meinungsfreiheit begann, sondern mit Artikel 1, der Würde des Menschen“.

Wir hören uns viel zu wenig zu, suchen zu wenig das Gespräch miteinander. Auch deshalb, weil wir zu oft die gemeinsame Basis, unser gemeinsames Verständnis von Fakten über Bord werfen. Das gilt es zu ändern. Dann werden wir jenem Mann ein Stück weit gerecht, der offen, spitzbübisch und neugierig lächelnd Menschen fischte: Rouven Laur.