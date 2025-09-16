Rouven-Laur-Attentäter radikalisierte sich neben der schlafenden Tochter

Polizistenmord in Mannheim Attentäter radikalisierte sich neben der schlafenden Tochter
Nach 38 Prozesstagen soll an heutigen Dienstag das Urteil im Prozess um den Mord an Polizist Rouven Laur in Mannheim gesprochen werden.
Der mutmaßliche Mörder gerät ins Plaudern – wieder einmal. „Sie neigen dazu, einige Ereignisse der Tat nach hinten zu verlegen“, entgegnet Herbert Anderer ruhig. Der Vorsitzende Richter des 5. Strafsenats vermittelt mit seiner Körperhaltung den Eindruck höchster Konzentration.