Wer als Allergiker die aktuelle Pollenbelastung in seiner Region kennt, kann entsprechend reagieren und vorbeugen. Erfahren Sie, welche Pollen heute fliegen.

red 20.08.2024 - 05:15 Uhr

Pollenflug in Deutschland heute (20. August 2024) :

Auf unserer Pollenflugkarte finden Sie die Pollenbelastung von 8 Pollenarten in Ihrem Bundesland.Die Werte entsprechen der Anzahl an Pollen in der Luft pro Quadratmeter.