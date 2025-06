Warschau - Nach seinem Streit mit Fußball-Star Robert Lewandowski ist Polens Nationaltrainer Michal Probierz zurückgetreten. "Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es in der aktuellen Situation das Beste für die Nationalmannschaft ist, wenn ich mein Amt als Trainer niederlege", hieß es in einer vom polnischen Fußballverband PZPN auf X verbreiteten Erklärung des 52-Jährigen. Der Job als Nationaltrainer sei die Erfüllung seiner beruflichen Träume gewesen. Der Verband dankte Probierz für sein Engagement.

Lewandowski hatte jüngst im Streit mit Probierz seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt und dem Coach vorgeworfen, sein Vertrauen missbraucht zu haben. Solange dieser im Amt sei, werde er seine Tätigkeit in der polnischen Mannschaft einstellen, erklärte der beim FC Barcelona spielende frühere Bundesliga-Torschützenkönig. Zuvor hatte Probierz den 36 Jahre alten Dortmunder und Münchner als Kapitän des Nationalteams abgesetzt. Lewandowski hat bislang 158 Länderspiele für Polen absolviert und dabei 85 Tore erzielt.

Ausweichende Reaktion von Lewandowski

Lewandowski hält sich wegen eines Gerichtsverfahrens gegen seinen ehemaligen Berater Cesary Kucharski derzeit in Polen auf. Auf dem Weg in den Gerichtssaal antwortete er auf die Frage polnischer Reporter, ob er nach dem Rücktritt von Probierz nun in die Nationalmannschaft zurückkehren wolle, er habe derzeit andere Dinge im Kopf.

Erst am Dienstag hatte Polen den nächsten Rückschlag in der WM-Qualifikation kassiert. Nach dem 1:2 in Finnland rutschte das Team auf den dritten Platz seiner Gruppe.