Polyamorie Stirbt die Zweierbeziehung? Psychologe über die Zukunft der Liebe
Immer mehr Menschen leben jenseits der Monogamie. Agostino Mazziotta forscht zu alternativen Beziehungsmodellen und erklärt, was er denkt, wie wir künftig zusammenleben.
Immer mehr Menschen leben jenseits der Monogamie. Agostino Mazziotta forscht zu alternativen Beziehungsmodellen und erklärt, was er denkt, wie wir künftig zusammenleben.
Die Idee, in der romantischen, monogamen Zweierbeziehung Erfüllung zu finden, ist weit verbreitet. Doch manche leben seit einigen Jahren in polyamoren und offenen Beziehungen. Wie verändert sich in den kommenden Jahren unser Zusammenleben? Darüber haben wir mit dem Diplom-Psychologen Dr. Agostino Mazziotta gesprochen.