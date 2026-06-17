Polyamorie: Stirbt die Zweierbeziehung? Psychologe über die Zukunft der Liebe

Die Idee, in der romantischen, monogamen Zweierbeziehung Erfüllung zu finden, ist weit verbreitet. Doch manche leben seit einigen Jahren in polyamoren und offenen Beziehungen. Wie verändert sich in den kommenden Jahren unser Zusammenleben? Darüber haben wir mit dem Diplom-Psychologen Dr. Agostino Mazziotta gesprochen.

Herr Mazziotta, stirbt die romantische Zweierbeziehung?

Mazziotta: Nein. Es gibt dominante Narrative, wie Liebe funktioniert, und das romantische Ideal ist noch weit verbreitet: Die große Liebe finden, sich emotional und sexuell exklusiv füreinander entscheiden. Das halten viele für selbstverständlich. Dabei ist das eine relativ junge Idee aus der Romantik. Ehen wurden bekanntlich jahrhundertelang nicht aus romantischen Gründen geschlossen.

Beziehung öffnen, polyamor leben – das hört man aber jetzt auch oft.

Wir haben einerseits ein starkes Bedürfnis nach Bindung, nach bedeutungsvollen, verlässlichen Beziehungen. Andererseits wollen wir Selbstbestimmung und Freiheit. Diese klassische Spannung zwischen Bindung und Autonomie versuchen wir heute anders zu gestalten als früher.

Aber jenseits von Berlin und jenseits ihres 30. Geburtstags leben viele doch noch monogam.

Die Offenheit ist immer in manchen Großstädten stärker ausgeprägt. Dafür gibt es einen einfachen, gut erforschten Grund: Je häufiger ich sehe, dass Leute anders leben und man offen darüber spricht, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich das selbst ausprobiere. Medien, Filme und Literatur spielen auch eine Rolle. Sie liefern die Drehbücher, wie wir Beziehungen leben. Die meisten Menschen lieben romantische Komödien – dabei erzählen die gar nicht, wie Beziehungen gelebt werden, sondern enden meist mit dem Beziehungsbeginn. Wir haben wenige Drehbücher darüber, wie Beziehungen zu gestalten sind.

In den Sozialen Medien zeigen dennoch Paare ihren Alltag.

Dort sehen wir besondere Momente, Höhepunkte in Beziehungen. Aus Studien wissen wir, je mehr soziale Medien konsumiert werden, desto unrealistischer sind die Erwartungen in Bezug auf Partnerschaften. Selbst wenn wir wissen, das ist gefiltert. Gleichzeitig haben diese Medien auch einen positiven Effekt.

Welchen?

Es entsteht eine größere Offenheit, sich mit alternativen Beziehungen auseinanderzusetzen, die wir dort gezeigt bekommen, ein ähnlicher Effekt wie durch das diverse städtische Umfeld.

Fortschrittliche Phasen gab es auch historisch betrachtet immer wieder, zum Beispiel in den 1920ern. Doch oft folgte dann eine Zeit der Retraditionalisierung. Warum – und droht das bald wieder?

Es gab im 20. Jahrhundert mehrere Phasen, in denen alternative Beziehungsformen oder sexuelle Identitäten freizügiger ausgelebt wurden, zumindest in bestimmten Kreisen. Nicht nur in den 20ern, auch mit der sexuellen Revolution in den 60ern entstanden weit verbreitet Bemühungen, Beziehungen gegen traditionelle Normen zu gestalten. Trotzdem kann man sagen, wir hatten noch nie eine so große Offenheit wie heute. Wir erleben eine geringere Sanktionierung, und die Menschen versuchen, Beziehungen verantwortungsvoll und tolerant zu leben.

Agostino Mazziotta forscht an der FH Münster zu alternativen Beziehungsformen. Foto: privat

Aber es gibt jetzt auch die Trad-Wife-Bewegung oder die Manosphere.

Gesellschaftlicher Wandel findet nicht linear statt, sondern in Schüben. Es geht ein paar Schritte vor, aber auch mal einen Schritt zurück. Man erlebt eine fortschrittliche Entwicklung, und dann kommt wirtschaftliche Unsicherheit, eine Krise. Es gibt politische Polarisierungen und gesellschaftliche Gegenbewegungen. Das hängt damit zusammen, dass wir einerseits den Impuls nach Freiheit und Selbstbestimmung haben, aber auch ein Bedürfnis nach Orientierungssicherheit und klaren Antworten.

Die Leute in polyamoren Beziehungen brauchen weniger Sicherheiten?

Das kann man so generell nicht sagen. Sie unterscheiden sich gar nicht wesentlich von monogam Lebenden, das zeigt die Forschung.

Inwiefern?

Es gibt mehr als 30 Studien, die versucht haben zu verstehen, ob sich Menschen in offenen Beziehungen und in monogamen Beziehungen in Bezug auf die Zufriedenheit unterscheiden. Und es gibt keinen bedeutungsvollen Unterschied in der Beziehungszufriedenheit. Nicht die Beziehungsart ist entscheidend, sondern, wie Menschen diese gestalten und ob sie sicher gebunden sind.

Polyamor Lebende gestalten Beziehungen anders?

Ich bin oft bei Poly-Stammtischen, die es heute in allen Großstädten gibt. Da bin ich immer erstaunt, wie viel Beziehungsarbeit Menschen zu leisten bereit sind. Als Therapeut kann ich sagen, die tun die Arbeit, die generell notwendig wäre, um dauerhaft gute Beziehungen zu führen. Sie versuchen zu verstehen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen. Und sie versuchen, das zu äußern, Kompromisse zu finden und zugleich Ambivalenzen und Widersprüche zuzulassen.

Menschen, die monogam leben, denken vielleicht, in polyamoren Beziehungen sei ein Hauptthema die Eifersucht. Ist das Ihrer Erfahrung nach denn so?

Eifersucht ist interessant, es ist eigentlich ein Mischmasch von unterschiedlichen Emotionen, Angst, Unsicherheit, Wut, Traurigkeit, es geht um Anerkennung, vielleicht um Neid. Dahinter stehen Fragen wie: Wer bin ich für dich? Wie stehst du zu mir? Kann ich mich auf dich verlassen? Schwingst du mit mir? Bist du also resonanzfähig, wenn ich aufgewühlt bin? Studien zeigen, dass Eifersucht sowohl in monogamen Beziehungen erlebt wird als auch in offenen Beziehungen. Nur der Umgang damit ist unterschiedlich.

Inwiefern?

Im monogamen Kontext verlangt man eher von der Beziehungsperson, dass sie die Handynummer dieses anderen Typen löscht, also sich so verhält, dass die Eifersucht weggeht. Im Polykontext ist die Idee, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, zu versuchen, diese zu verstehen. Man fragt sich: Was steckt eigentlich hinter meiner Eifersucht? Was brauche ich, damit ich gut damit umgehen kann?

Können auch Eltern kleiner Kinder alternative Beziehungsmodelle ausprobieren? Oder zerstören sie damit die Familie?

Die Forschung zeigt, auch hier ist nicht die Familienform entscheidend, sondern, ob die Erwachsenen die Bedürfnisse der Kinder im Blick haben. Kinder brauchen Stabilität, Verlässlichkeit. Und wenn das gegeben ist, ist es egal, ob Kinder in einer Ein- oder Zwei-Eltern-Familie aufwachsen, bei gleichgeschlechtigen Paaren oder in Mehrpersonen-Elternschaften.

Was prognostizieren Sie, wie werden die Menschen in 100 Jahren zusammenleben?

Ich glaube, dass wir auch weiterhin viele monogame Beziehungen haben werden. Denn mehr Beziehungen sind eben auch viel mehr Arbeit. Doch ich denke, dass wir eine größere Vielfalt erleben werden an Beziehungsformen. Und diese werden mehr gesellschaftliche Akzeptanz erfahren. Heute haben wir zwar Sichtbarkeit, aber oft noch viel Abwertung. Zukünftig werden Menschen verstehen, dass viele dieser Vorurteile nicht gerechtfertigt sind. So war es auch mit Patchwork-Familien. Ich wünsche mir auch, dass wir weggehen von der Debatte darüber, was die eine richtige Beziehungsform sei, hin zu einer Debatte: Welche Beziehungsform passt zu mir und zu uns, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, unter den aktuellen Lebensbedingungen? Und wie können wir das verantwortungsvoll gestalten?

Zur Person

Prof. Dr. Agostino Mazziotta, Diplom-Psychologe, Master of Counseling, Systemischer Sexualtherapeut (IGST) und Supervisor (DGSv), lehrt und forscht an der FH Münster zu Queerness und alternativen Beziehungsformen. In seiner therapeutischen Praxis begleitet er Menschen, deren Fühlen, Lieben und Beziehungsgestaltung jenseits gesellschaftlicher Normen liegen.