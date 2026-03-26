Wenn Herbert Grönemeyer auf Rap und Punkrock auf Hyperpop trifft: Am Mittwoch ist in Berlin der Popmusikpreis Polyton verliehen worden. Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner.
26.03.2026 - 15:28 Uhr
Mit einem Discoteca-Italiana-Medley feiert sich der schwäbische Italiener Giovanni Zarrella am Ende auch ein bisschen selbst. Schließlich ist er gerade in der Kategorie Schlager mit dem Musikpreis Polyton ausgzeichnet worden. Die Akademie für Populäre Musik hat am Mittwochabend in Berlin zum dritten Mal diesen Preis verliehen. Die Gala fand vor geladenen Gästen im Atelier Gardens statt. Der Polyton versteht sich als eine Auszeichnung von Musikschaffenden für Musikschaffende.