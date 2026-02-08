Pop-Newcomerin aus Kornwestheim: Sängerin Vicky Lampidi – „Griechenlands Antwort auf Amy Winehouse“

„Vicky Lampidi könnte heute schon ganz oben mitspielen.“ Diese Überzeugung vertritt Hans Derer, Gründer und Geschäftsführer der 7us Mediagroup, einem Musikdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Winnenden. Er erinnert sich lebhaft daran, wer ihm die griechische Sängerin vorgestellt hat: die deutsch-amerikanische Rock- und Pop-Ikone aus der Region, David Hanselmann. Der habe ihm von seiner Neuentdeckung vorgeschwärmt, erinnert sich Derer – sie habe eine „Jahrhundertstimme“, soll Hanselmann gesagt haben. „So habe ich ihn zuvor noch nie reden hören“, sagt Derer. Das war vor mehr als drei Jahren.